La magie opère dans le nouveau vidéoclip d'Ariana Grande et John Legend.

En effet, dernier volet d'une promotion de longue haleine, le vidéoclip de la chanson éponyme, Beauty and the Beast, interprétée par Ariana Grande et John Legend, est désormais disponible.

Dévoilé hier, 5 mars, en exclusivité sur la chaîne de télévision Freeform, le clip correspond totalement à l'image magique d'un conte de fées Disney.

Ariana Grande y est resplendissante dans une robe rouge en tulle digne d'une véritable princesse. En représentant la fameuse rose du dessin animé dans une chorégraphie, au beau milieu de la salle de bal, qui mime la perte des pétales, Ariana Grande devrait faire rêver plus d'une petite fille.

L'image s'enchante comme par magie par un traitement graphique qui disperse ça et là des touches de paillettes à l'écran. Ces dernières (belles) images du film ne font vraisemblablement qu'augmenter l'impatience d'un cran tant la féerie transpire de la vidéo.

Le film, qui met en vedette Emma Watson et Dan Stevens, sortira sur les écrans le 17 mars prochain.