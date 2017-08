La lingerie Harry Potter est arrivée!

Partager

La marque Yandy a récemment lancé un nouvel ensemble de lingerie inspiré par la saga du célèbre magicien. Cet ensemble de sorcière sexy revêt les couleurs de la maison Gryffondor. On retrouve un petit col de chemise avec une cravate, des bretelles ajustables ainsi qu’un bustier et une culotte plutôt transparente.

La tenue fait partie de la ligne fantastique de la marque qui regroupe des ensembles inspirés des superhéros et de personnages de Disney. Cette tenue pourrait être à vous pour la somme de 42,95$ plus les taxes et frais d’expédition.

Et pour les gars ? Malheureusement, il ne semble pas y avoir de bobettes transparentes style Severus Snape. Un jour, peut-être…