La fin pour l'Alien de Neill Blomkamp?

Étonnant tout le monde au départ en offrant un prologue à sa franchise culte, Alien, avec le film Prometheus en 2012, puis en promettant non seulement une suite à ce dernier, mais aussi en offrant la réalisation d'une seconde suite à Neill Blomkamp, Ridley Scott pourrait avoir changé de stratégie.

En effet, celui qui ne devait au départ pas toucher à l'épisode original de la saga Alien, celui confié au réalisateur de District 9, a d'abord décidé de nommer la « suite de Prometheus » Alien : Covenant, donnant ainsi un premier indice de ses intentions.

Puis, rapporte Digital Spy, Neill Blomkamp semble indiquer que le projet pour le moment baptisé Alien 5 semble lui glisser entre les doigts, alors qu'un internaute le questionne sur les chances de voir ce fameux projet se matérialiser sous sa direction.

« Minces », répond simplement Blomkamp sur Twitter.

Voilà qui s'avère bien étrange, surtout considérant que Sigourney Weaver est déjà confirmée pour ce cinquième volet, un retour dans la peau de Ripley, ce qui rend les cinéphiles complètement fous de joie. Cette dernière s'était d'ailleurs montrée surprise et déçue de voir que Ridley Scott avait demandé que l'on attende qu'il termine Covenant avant de donner le feu vert au projet octroyé à Blomkamp. L'actrice avait alors exprimé le souhait de voir le retour de Ripley se matérialiser « au cours des deux prochaines années » et non dans « trop d'années ».

Il y a donc fort à parier que Ridley Scott a décidé de tourner lui-même le prochain Alien, après Alien : Covenant.

D'ailleurs, le réalisateur de The Martian (2015), Gladiator (2000) et du Alien original (1979) n'a confirmé aucun autre projet comme réalisateur pour 2017 ou 2018 jusqu'ici.