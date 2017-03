La Belle d'Emma Watson remporte son pari.

Partager

S'attaquant à l'un des rôles les plus iconiques du catalogue de Disney et ne ratant pas l'occasion pour y aller d'envolées féministes, Emma Watson savait que la pression était forte à l'aube du lancement du live-action de Beauty and the Beast.

La Belle du film réalisé par Bill Condon peut toutefois maintenant respirer, car Beauty and the Beast triomphe au box-office, engrangeant pour son premier week-end en salles la bagatelle de 170 millions de dollars sur le territoire nord-américain seulement.

À travers le monde, ce chiffre passerait à 350 millions de dollars, selon Box Office Mojo.

Emma Watson, Luke Evans et Dan Stevens sonnent donc le glas de Kong : Skull Island, qui doit se contenter désormais de la seconde place, mais qui remporte tout de même un autre 30 millions pour se placer au-delà de la barre des 100 millions en Amérique du Nord.

Logan se retrouve en troisième place, alors que Get Out et The Shack ferment le Top 5.