Partager

Voilà, vous pouvez regarder la bande-annonce de Baywatch, avec des monsieurs et des madames en santé qui doivent sûrement manger leur portions de légumes sans rouspéter tous les jours, même le samedi.

Mettant en vedette le duo Dwayne Johnson et Zac Efron, le film mise beaucoup sur les courses au ralenti et la natation, et c'est pas si mal, si on aime le genre comédie aquatique!

Le film sortira au cinéma en mai 2017, et en DVD 2 jours après.