Kong : Skull Island, une ultime bande-annonce explosive

Si la promotion de Kong : Skull Island s'est avérée réussie, c'est qu'elle est parvenue à faire augmenter de manière progressive, puis à maintenir, le niveau d'intérêt et de surprise pour le film.

L'ultime effort de promotion prend maintenant la forme d'une ultime bande-annonce, et cette dernière pourrait bien achever de convaincre les plus sceptiques.

On y prend d'abord conscience de l'imposante distribution, menée notamment par Tom Hiddleston, incluant John Goodman, Brie Larson, Samuel L. Jackson, John C. Reilly et Corey Hawkins.

Puis, c'est le rythme du film réalisé par Jordan Vogt-Roberts qui frappe. Ce dernier décide visiblement d'utiliser l'humour et un rythme soutenu pour faire de son film un incontournable du genre, si un tel genre existe déjà.

À mi-chemin entre l'action et le fantastique, Kong : Skull Island promet toute une ballade. L'entrée en salles du film est prévue pour le 10 mars prochain.

Rappelons que Legendary Entertainment et Warner Bros. prévoient réunir les destins de certains des plus grands monstres sacrés du cinéma dans un univers étendu monstrueux. Un premier film hybride portant le titre de travail de Godzilla vs Kong a déjà été confirmé.