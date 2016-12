Jessica Chastain sera Painkiller Jane

Partager

Deadline rapporte que Jessica Chastain a bel et bien accepté le rôle-titre de Painkiller Jane, en vue de l'adaptation du roman graphique du même nom au cinéma, après des semaines de rumeurs intenses.

Il s'agit d'une excellente nouvelle. D'abord parce que le personnage créé par Jimmy Palmiotti et Joe Quesada en est un intéressant, et ensuite parce que Jessica Chastain possède un charisme et une substance comme on en retrouve trop rarement à Hollywood.

Painkiller Jane est Jane Vasko, une policière new-yorkaise recrutée par le FBI pour mettre un terme aux opérations de trafiquants de drogue. Trahie et laissée pour morte, un événement lui donnera des pouvoirs bien spéciaux. Jane laissera ensuite les forces policières pour se concentrer sur son nouveau statut de superhéroïne peu commune et destructrice.

Bien entendu, la rouquine nommée aux Oscars pour son rôle dans Zero Dark Thirty ne ratera pas la chance de s'impliquer activement dans le projet. Jessica Chastain sera donc également productrice du film, en compagnie des gens de chez Lotus Entertainement.

Bien peu de détails concernant la production et la sortie de Painkiller Jane sont pour le moment connus, mais on sait que Chastain sera de plusieurs projets intéressants d'ici là.

L'actrice sera notamment en vedette dans le prochain Xavier Dolan et de Molly's Game, en 2017, et de The Division et Plus One, en 2018.