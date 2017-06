Jacob Tremblay brille aux côtés de Julia Roberts

Partager

À seulement 10 ans, Jacob Tremblay est déjà une véritable sensation du cinéma canadien.

Pour les besoins de son nouveau film, Wonder, le jeune acteur de Vancouver est méconnaissable comme en témoigne la bande-annonce dévoilée hier (24 mai).





Dans ce nouveau film réalisé par Stephen Chbosky (The Perks of Being a Wallflower), Jacob Tremblay incarne Auggie, un enfant né avec une déformation du visage, et qui va pour la première fois intégrer une école publique.



Aux côtés de Julia Roberts et Owen Wilson qui incarnent ses parents, le jeune Auggie va devoir trouver sa place au sein de l'école et lutter contre les préjugés.



Wonder, inspiré du livre du même nom de R.J. Palacio, sortira sur les écrans le 17 novembre prochain.