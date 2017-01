Hidden Figures déclasse La La Land et Rogue One

Partager

Alors que Rogue One : A Star Wars Story poursuit sa route vers les sommets des entrées en salles totales, et que La La Land continue de séduire les académies et critiques du monde entier, c'est un autre film qui s'est emparé de la première place au box-office nord-américain cette semaine.

Il s'agit d'Hidden Figures, qui met en vedette Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monàe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge et Kimberly Quinn, notamment.

Le film de Theodore Melfi qui relate l'historique implication d'Afro-Américaines qui contribueront aux premiers succès de l'histoire de la NASA récolte 20.5 millions de dollars, soit six de plus que son plus proche poursuivant, La La Land.

Sing se retrouve en troisième place avec 13.8 millions en recettes, juste devant Rogue One : A Star Wars Story avec 13.76 millions.

The Bye Bye Man ferme le Top 5 malgré des critiques désastreuses, et relègue ainsi l'acclamé Patriots Day au 6e rang.