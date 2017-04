Fast and Furious : Vin Diesel en larmes, The Rock de retour

Partager

Après avoir appris un peu à la surprise générale que The Fate of the Furious venait d'engranger le meilleur week-end international en salles dans l'histoire du cinéma, Vin Diesel n'a pas tardé à envoyer un message à ses fans.

Un message touchant et émotif, dans lequel il remercie tout le monde pour « l'appui à une franchise basée sur la fraternité et qui carbure à l'amour », avant de souhaiter « qu'il », Paul Walker, puisse « voir le film ».

The Rock

Puis, en second temps, TMZ rapporte que Vin Diesel et Dwayne « The Rock » Johnson auraient finalement réglé leurs différends une fois pour toutes, et que ce dernier sera bel et bien de retour pour le prochain film, qui se voudrait l'avant-dernier de la saga.

Il semble que le temps de présence à l'écran et d'autres détails inhérents aux égos de superstars aient été en cause dans la dispute entre Diesel et Johnson, avant que ce dernier ne la fasse éclater au grand jour sur les réseaux sociaux, mais que tout serait maintenant rentré à la normale.

Si Vin Diesel aurait mis de l'eau dans son vin et entendu les requêtes de son collègue, Dwayne Johnson aurait quant à lui accepté que la franchise Fast and Furious était bien celle de Vin Diesel, et non la « sienne ».

Après tout, un premier week-end historique de plus de 532 millions de dollars au box-office pourrait calmer bien des discordes.