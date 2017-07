« Despicable Me 3 » en tête du box-office

Partager

Cette semaine au box-office, l'animation est à la bonne.

Mieux encore, il semblerait que les troisièmes volets portent chance à leurs créateurs.



En effet, tout au sommet du box-office se place le film d'animation Despicable Me 3. Impossible, ces dernières années d'être passé à côté de Dru et ses petits monstres jaunes aux onomatopées hilarantes, les Minions.



Pour le premier week-end de sortie du troisième opus, Universal Pictures et Illumination se frottent les mains : avec une recette de 75,4 millions de dollars, le film réalise la meilleure recette de la semaine.



Loin derrière lui se place le film d'Edgar Wright, Baby Driver, qui engrange 21 millions de dollars de recette.



Avec seulement 17 millions de dollars, Transformers : The Last Knight tombe en troisième position et voit tout de même sa recette totale monter à 102,1 millions de dollars.



Gal Gadot en Wonder Woman perd deux places et se niche donc à la quatrième position.

Le film ajoute tout de même 16,1 millions de dollars à ses précédentes recettes et voit ainsi sa recette totale grimper à 346 millions de dollars.



Pour terminer le top 5 en beauté, Cars 3, des studios Disney et Pixar, clôt la marche en ajoutant 9,5 millions de dollars à sa recette qui monte dorénavant à près de 120,7 millions de dollars.