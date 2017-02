Denis Villeneuve réalisera Dune

Partager

Alors que Denis Villeneuve se retrouve au firmament des réalisateurs internationaux avec huit nominations aux Oscars pour son Arrival, qu'il se voit confier la suite de Blade Runner et qu'il se retrouve au centre des plus folles rumeurs concernant The Batman, voilà qu'un projet auquel il se voyait attaché depuis un moment se confirme.

En effet, Denis Villeneuve s'attaquera bel et bien à Dune, l'ambition projet d'adaptation moderne de l'oeuvre de Frank Herbert.

Le fils de ce dernier, Brian Herbert, a confirmé la nouvelle par l'entremise de son compte Twitter officiel.

It's official -- Legendary Pictures has signed the very talented Denis Villeneuve to direct the exciting new DUNE series film project. — Brian Herbert (@DuneAuthor) February 1, 2017

On apprend par le fait même que le Dune moderne d'une « série de films » et non d'un seul, ce qui ravira certainement les plus fanatiques de l'univers d'Herbert.

Aucune date de production n'a encore été associée au projet.

Denis Villeneuve termine actuellement Blade Runner 2049, prévu pour le 6 octobre 2017.