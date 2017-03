Partager

Le troisième film de l’univers de DC, après Man of Steel et Batman V Superman : L’aube de la Justice, est certainement l’un des plus attendus cette année.

Cette bande-annonce nous présente des images de son entraînement intense avec les autres guerrières Amazones, avant de découvrir ses pouvoirs et s’en aller protéger la terre de dangers imminents.

Wonder Woman sera sur les écrans le 2 juin prochain et sera aux côtés d’Aquaman et The Flash cet automne en novembre.