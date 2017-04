Charlize Theron en « Atomic Blonde »

Partager

C'est une seconde bande-annonce convaincante que propose David Leitch pour son film Atomic Blonde, qui met en vedette une Charlize Theron au sommet de son art.

Se voulant de manière évidente le pendant féminin de Keanu Reeves dans le nouveau film de celui qui a codirigé ce dernier dans John Wick, Charlize Theron semble relever le défi avec brio.

La bande-annonce internationale proposée en ligne risque en effet de soulever l'enthousiasme des amateurs de film d'action. Ce second aperçu s'avère par ailleurs de beaucoup supérieur au premier, proposé il y a quelques semaines.

Cette fois, on sent un produit beaucoup plus affiné, plus loin de John Wick et moins cliché. Charlize Theron apparaît aussi moins « utilisée » et beaucoup plus en contrôle. Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, tout comme les présences toujours appréciables de James McAvoy et de John Goodman au générique du film.

La sortie d'Atomic Blonde est prévue pour le 28 juillet 2017.