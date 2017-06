Cannes: la Palme d'or remise à «The Square» de Ruben Ostlund

Partager

Le jury, présidé par le cinéaste espagnol Pedro Almodovar, a chosi une œuvre qui tourne en dérision le monde de l'art ainsi que les petites et grandes lâchetés des nantis cultivés face aux migrants, aux réfugiés et aux itinérants.

Favori pour la Palme d'or, le film français 120 battements par minute a finalement obtenu le Grand prix. Le long métrage traite du combat de l'association française Act Up contre l’épidémie du sida dans les années 90.

Le réalisateur Robin Campillo succède donc au Québécois Xavier Dolan, lauréat de ce prix l'an passé grâce à son film Juste la fin du monde.

L’actrice allemande Diane Kruger a quant à elle remporté le prix d’interprétation féminine pour son rôle dans le film In the Fade. Elle incarne la mère d’une victime d’un attentat terroriste.

L'actrice Diane Kruger / Photo AP, Alastair Grant

Une autre actrice a été récompensée: l’Australienne Nicole Kidman a reçu le prix spécial du 70e anniversaire du Festival de Cannes.

L'acteur Joaquin Phoenix / Photo AP, Thibault Camus

Par ailleurs, l'Américain Joaquin Phoenix a remporté le prix d'interprétation masculine pour son rôle d'ancien soldat violent dans You Were Never Really Here.

D'autre part, la réalisatrice Sofia Coppola a reçu le prix de la mise en scène (réalisation) pour son film Les proies. Soulignons que c'est seulement la deuxième fois de l'histoire du festival de Cannes qu'une femme décroche un tel honneur.

Le prix du jury a été remis à Faute d’amour, du Russe Andreï Zviaguintsev. Le film évoque l’histoire d’un couple moscovite en crise qui affronte la disparition de son fils a été souvent présentée comme un favori à la Palme d’or.

Dans la catégorie du meilleur court-métrage, le film chinois «Xiao Cheng Er Yue» (Une nuit douce), de Qiu Yang, a décroché le trophée.

L'animatrice de la cérémonie, Monica Bellucci, a profité de sa tribune pour plaider la cause de la violence au cinéma. «Rien n'est plus violent que la réalité, a lancé l'actrice. Le Cinéma ne joue qu'un rôle de miroir.»

Léonor Serraille a obtenu la Caméra d'or, qui revient au meilleur premier film, pour Jeune femme.

(Avec l'AP et l'AFP)