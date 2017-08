Bruce Willis est de retour en force avec « Death Wish »

Partager

Alors que l'on se demandait si Bruce Willis retrouverait le genre qui a fait de lui une superstar au cours des années '90, le voilà qui se retrouve en vedette du remake de Death Wish.

La bande-annonce du film d'Eli Roth proposée en ligne dévoile un Bruce Willis en grande forme, et profitant enfin d'une histoire qui ravira ses fans les plus loyaux.

En ajoutant son alliance renouvelée avec M Night Shyamalan, on peut donc dire que Bruce Willis est bel et bien de retour à l'avant-scène.

La star de la saga Die Hard sera également de Reprisal, The Bombing et Acts of Violence au cours des prochains mois, alors que des rumeurs d'un Die Hard Year One continuent de se propager.