Box-office : « Wonder Woman » se hisse en tête

Ces derniers jours, le cinéma n'a eu d'yeux que pour une seule femme : Wonder Woman.

Pour son premier week-end de diffusion dans les salles obscures, Gal Gadot glissée dans la peau de la superhéroïne a totalement dominé l'industrie cinématographique.

Le dernier né des studios Warner Bros. a empoché une jolie recette de 100 millions de dollars, plaçant le film directement en première position du box-office.



Mieux encore, selon Digital Spy, il s'agit des meilleurs débuts pour un film réalisé par une femme au cinéma.



Loin derrière ce brillant score se trouve le film d'animation signé DreamWorks, Captain Underpants : The First Epic Movie, qui réalise tout de même 23,5 millions de dollars de recette, talonné de près par le cinquième volet de Pirates of The Caribbean.



En effet, Johnny Depp et sa troupe de pirates enragés engrangent cette semaine 21,6 millions de dollars et tombent de la première à la troisième place de ce box-office.



Quant à Guardians of The Galaxy Vol. 2, le film ajoute un petit 9,7 millions de dollars à leur précédente recette qui monte dorénavant à près de 355,5 millions de dollars en Amérique du Nord.