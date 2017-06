Box-Office : Wonder Woman ne cède pas face à The Mummy

Partager

Quand deux grosses productions sont en compétition au box-office, les producteurs ont des frissons dans le dos.

Mais dans le bras de fer qui opposait deux héroïnes incarnées par Gal Gadot d'un côté et Sofia Boutella de l'autre, c'est finalement la première qui l'emporte.



Assurée par sa première place au box-office de la semaine passée, Gal Gadot sous les traits de Wonder Woman a conservé sa position de meneuse.



Cette semaine, le film de la Warner Bros ajoute 57 millions de dollars à sa précédente recette.



Désormais, en deux semaines de diffusion, le film a engrangé près de 205 millions de dollars en Amérique du Nord.

En face se trouvaient Tom Cruise et Sofia Boutella portés, quant à eux, par Universal.



Cette nouvelle adaptation de The Mummy se niche directement en seconde position avec 32,2 millions de dollars pour son premier week-end dans les salles obscures.

En troisième position se cache le film d'animation de DreamWorks, Captain Underpants qui, cette semaine ajoute 12,3 millions de dollars à sa précédente recette et se positionne devant Pirates of the Caribbean 5 qui additionne 10,7 millions de dollars.



Le film qui met en vedette Johnny Depp et Javier Bardem cumule 135,8 millions de dollars de recettes à l'échelle nord-américaine.