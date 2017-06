Box-Office : « Transformers : The Last Knight » en tête malgré tout

Transformers: The Last Knight / youtube

Transformers : The Last Knight ne fait pas des débuts vertigineux en termes de recettes.

Mais avec 45,3 millions de dollars réalisés le week-end passé, cela suffit largement à The Last Knight pour se placer sur la première marche du podium du box-office.





Le film de Michael Bay réussit ainsi à détrôner Cars 3 qui, s'était placé au sommet du box-office pour sa précédente et première semaine à l'affiche.



Relégué à la seconde place, le film d'animation signé Pixar et Disney engrange cette semaine 25,1 millions de dollars, faisant ainsi monter sa recette à près de 100 millions de dollars.



Le podium se boucle en beauté avec Wonder Woman qui, depuis sa sortie au début du mois de juin, plafonnait parmi les meilleures recettes.



Cette semaine, le film qui met en vedette Gal Gadot en guerrière de poigne se retrouve troisième et ajoute lui aussi 25,1 millions de dollars à ses précédentes recettes.



Depuis le début de sa diffusion, le film de Patty Jenkins a cumulé 318 millions de dollars aux États-Unis et 652,8 millions à l'échelle du globe. Une réussite pour un film réalisé par une femme et dont le rôle principal est également tenu par une femme.





La quatrième position est réservée à 47 Meters Down, qui, cette semaine, s'offre 7,4 millions de dollars et grignote une place par rapport à la semaine passée.



Enfin, le top 5 se clôt avec All Eyez On Me, le film biographique sur la vie du rappeur Tupac Shakur qui engrange quant à lui 5,8 millions de dollars supplémentaires.