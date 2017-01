Box-office : Split toujours en tête

Partager

Avec pas moins de 77,9 millions de dollars de recettes en seulement deux semaines, Split s'annonce d'ores et déjà comme l'un des plus grands succès de l'année 2017.

Cette semaine, le thriller psychologique réalisé par M Night Shyamalan avec 26,2 millions de dollars engrangés reste au top du box-office pour la seconde semaine consécutive.





A Dog's Purpose vient se placer directement à la seconde place pour sa première semaine au box-office. Avec 18,3 millions de dollars de recettes réalisés en sept jours, le film aurait sans doute pu connaître un meilleur départ si sa sortie n'avait pas été entachée par une sombre histoire de maltraitance animale.



En troisième position se trouve Hidden Figures. Pour sa quatrième semaine au box-office, le film a sous doute bénéficié d'un petit coup de pouce de la part des Oscars. Nommé plusieurs fois aux Oscars, le film ajoute cette semaine 14 millions de dollars à ses recettes, augmentant son chiffre d'affaires à plus de 100 millions de dollars. Un score on ne peut plus honorable.



Derrière Hidden Figures et en quatrième position se cache Resident Evil : The Final Chapter, qui, pour sa première semaine ne gagne "que" 13,8 millions de dollars de recettes. Il s'agit du plus mauvais départ pour l'un des films de la saga Resident Evil.





Enfin, la cinquième place du classement est réservée à La La Land qui entame ici sa septième semaine au box-office américain. La comédie musicale menée avec brio par le couple Gosling-Stone sous la caméra bienveillante de Damien Chazelle, bénéficie elle aussi d'une sacrée aide de la cérémonie des Oscars. Le film, nommé pas moins de 14 fois, vient de dépasser la barre des 105 millions de recettes totales, en ajoutant quelque 12 millions de dollars à ses recettes passées.



À noter que le dernier film de Matthew McConaughey, Gold, réalise le plus mauvais départ pour un film où l'acteur, pourtant bien populaire, tient le rôle principal.

En dernière position, Gold n'a remporté que 3,4 millions de dollars en une semaine.