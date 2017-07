Box-office : « Planet of the Apes » détrône « Spider-Man »

Partager

Spider-Man : Homecoming avait de la compétition de taille ce week-end avec l'arrivée en salles de War for the Planet of the Apes.

Heureusement pour le nouveau Spider-Man de Tom Holland, Sony et Marvel avaient fait le plein de recettes avant l'arrivée du nouveau Apes, puisque War for the Planet of the Apes s'est emparé de la première place du box-office dès son entrée en salles.

Au total, War for the Planet of the Apes a raflé plus de 56 millions de dollars en Amérique du Nord seulement au cours du week-end dernier, alors que Spider-Man : Homecoming a amassé plus de 45 millions de dollars sur le même territoire, faisant grimper sa cagnotte totale après deux semaines à près de 470 millions de dollars à travers le monde.

Despicable Me 3 termine donc cette semaine au 3e rang, alors que Baby Driver et The Big Sick ferment la marche du Top 5.