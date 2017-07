Box-office : excellent départ pour « Spider-Man : Homecoming »

Partager

Quand les Studios Marvel et Sony lancent une nouvelle saga Spider-Man, ils ne font pas semblant.

Pour les premiers pas du jeune Tom Holland dans le costume de l'homme-araignée, les chiffres sont bons, voire très bons.



En effet, pour son premier week-end à l'affiche, Spider-Man : Homecoming a enregistré pas moins de 117 millions de dollars de recette.

À l'échelle mondiale, Empire souligne que cela représente une recette de 257 millions de dollars, un joli score qui permet à la grosse production de se placer directement en tête du box-office.



Le superhéros éclipse ainsi les autres héros de Despicable Me 3, qui descendent d'une place.



Désormais en seconde position, les Minions et leur maître à penser faussement maléfique, Dru, empochent tout de même cette semaine 33,9 millions de dollars.





Voilà qui fait grimper leur recette totale à près de 150 millions en seulement deux semaines.

La dernière marche du podium est réservée à Baby Driver qui ajoute 12,7 millions de dollars à ses précédentes recettes.



Stable depuis semaine, Wonder Woman conserve sa quatrième position et cumule désormais une recette totale de 368,7 millions de dollars.



Enfin, la cinquième place est réservée à Transformers : The Last Knight, qui perd deux places par rapport à la semaine passée tout en ajoutant 6,3 millions de dollars à sa recette.