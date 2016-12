Box-office : c'est la folie Rogue One

Partager

Au cas où vous vous trouviez dans une région éloignée sans web ni télévision depuis quelques semaines, rappelons que Rogue One : A Star Wars Story débarquait en salles ce week-end (16 décembre).

Sans grande surprise, le film de Gareth Edwards s'est installé en tête de liste du box-office, et n'a pas bronché. En tout, Rogue One : A Star Wars Story aurait enregistré des recettes de 290 millions de dollars à travers le monde, dont 155 millions aux États-Unis et au Canada seulement.

Moana maintient le cap et passe en seconde place, avec des entrées nord-américaines totalisant 11,7 millions de dollars.

Office Christmas Party s'en tire pas trop mal pour une comédie avec un peu moins de neuf millions de dollars, en troisième place.

Là où le bât blesse, c'est pour Will Smith et son Collateral Beauty. Le drame que Smith qualifiait de presque thérapeutique sur le plan personnel s'est écrasé avec des recettes initiales de sept millions chez en Amérique du Nord. Heureusement que Will Smith avait déclaré qu'il se « foutait des performances au box-office » de son nouveau film!

En cinquième place, Fantastic Beasts and Where to Find Them ferme le Top 5 avec de nouvelles entrées de cinq millions de dollars.