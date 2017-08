Box-Office : « Annabelle : Creation » séduit le public

Partager

Pour son tout premier week-end à l'affiche, la poupée démoniaque Annabelle se niche toute en haut du box-office avec le nouveau volet de ses aventures, Annabelle : Creation.



Pourtant, ses premières recettes ne sont pas fantasmagoriques, mais les 35 millions de dollars engrangés suffisent à placer le film d'horreur au sommet devant Dunkirk.



Après quatre semaines au cinéma, Dunkirk se positionne donc encore à la seconde position.



Le film, qui offre une plongée dans la Seconde Guerre mondiale, empoche cette semaine 11,4 millions de dollars, offrant ainsi à Christopher Nolan une recette totale à 153, millions de dollars en Amérique du Nord.





Cette semaine, le box-office compte par ailleurs deux films d'animation dans son Top 5.



A la troisième position se trouve le second volet des aventures de The Nut Job, The Nut Job 2 : Nutty By Nature qui s'offre non seulement 8,9 millions de dollars de recettes, mais également la dernière marche du podium.



Matthew McConaughey dans The Dark Tower perd trois places d'un coup pour se nicher à la quatrième position. Le film, inspiré de l'oeuvre de Stephen King, ajoute 7,8 millions de dollars et fait ainsi gonfler ses recettes à 34,3 millions de dollars.



Enfin, les cinq meilleures entrées se terminent par The Emoji Movie qui s'offre 6,5 millions de dollars.



Le film d'animation consacré aux emojis s'offre ainsi à date près de 63,6 millions de dollars de recettes.