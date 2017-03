Beauty and the Beast poursuit sa domination

Partager

Beauty and the Beast n'a pas été ébranlé par la sortie de Power Rangers.

Le film réalisé par Bill Condon s'est accroché dans trop de difficulté au sommet du box-office nord-américain, avec des nouvelles recettes de plus de 88 millions de dollars, rapporte Box Office Mojo.

Au total, le film mettant en vedette Emma Watson, Dan Stevens et Luke Evans obtient jusqu'ici plus de 300 millions en Amérique du Nord, et près de 700 millions à travers le monde.

Tout de même, Power Rangers s'est installé au second rang avec des recettes domestiques d'un peu plus de 40 millions de dollars.

Kong : Skull Island est donc relégué au troisième rang cette semaine, avec un nouveau 14 millions et des poussières.

Life déçoit en quatrième place à sa première semaine, alors que le succès Logan ferme la marche au cinquième rang.