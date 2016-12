Bande-annonce : War for the Planet of the Apes

Partager

Le réalisateur Matt Reeves est de retour avec le prochain volet de la saga Planet of the Apes, et celui qui nous a déjà offert dans le passé des titres comme Cloverfield, Let Me In et Dawn of the Planet of the Apes semble en parfait contrôle de la franchise.

De plus, la bande-annonce introduit le personnage défendu par Woody Harrelson, le Colonel, un ajout de taille à une saga qui se bonifiait déjà à chaque volet.

Andy Serkis (Lord of the Rings, Star Wars) est quant à lui de retour dans la peau du leader des primates, Caesar, dans ce qui s'annonce comme une autre grande performance dans le genre.

Steve Zahn, Judy Greer et Ty Olsson sont également de la distribution du film, dont la sortie en salles est prévue pour le 14 juillet 2017.

Découvrez ici la bande-annonce de War for the Planet of the Apes.