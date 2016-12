Bande-annonce sympathique pour De père en flic 2

Partager

C'est une (très courte) bande-annonce à laquelle ont eu droit les fans du film De père en flic, qui attendent la sortie du deuxième volet avec impatience.

On y retrouve bien entendu les deux protagonistes père-fils-flics défendus par l'apprenti comédien Louis-José Houde et le vétéran acteur Michel Côté, ainsi qu'une série de comédiens chevronnés présents pour l'occasion. Du nombre, Karine Vanasse, Julie LeBreton, Patrice Robitaille, Sonia Vachon, Hélène Bourgeois-Leclerc, Yves Jacques, Diane Lavallée et Sylvie Potvin.

La sortie de De père en flic 2 est prévue pour le mois de juillet 2017, soit quelque huit ans après la sortie de l'original.

Au moment d'écrire ces lignes, la bande-annonce avait été vue plus de 100 000 fois, gage possible d'un futur succès en salles.

Découvrez ici l'aperçu de De père en flic 2, avec Louis-José Houde et Michel Côté.