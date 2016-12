Bande-annonce pour Transformers : The Last Knight

Partager

Le premier aperçu complet de Transformers : The Last Knight a été dévoilé, et propose plusieurs surprises.

La première s'avérant certainement le fait que le nouvel épisode de la franchise lancée il y a plusieurs années par Michael Bay semble pertinent et spectaculaire.

Le destin d'Optimus Prime ainsi que celui de certains des protagonistes de longue date de la saga y est abordé, alors que les choses semblent emprunter un virage beaucoup plus sombre pour les survivants de la Terre et des épiques batailles précédentes.

Cinquième volet de la franchise Transformers, The Last Knight doit arriver en salles le 23 juin 2017.

Mark Whalberg est de retour à la tête de la distribution, mais pourra cette fois compter sur la présence d'Anthony Hopkins, en plus de celle de John Goodman, Isabela Moner, Stanley Tucci, John Turturro, Josh Duhamel, Ken Watanabe et Laura Haddock.

Rappelons qu'une rumeur veut que Jean Dujardin soit également de la partie.

Par ailleurs, Michael Bay ne parvient pas à délaisser sa franchise et assure de nouveau la réalisation de ce plus récent volet de la saga.