Bande-annonce : « Black Panther » s'annonce explosif

Alors que l'univers Marvel au cinéma semble toujours capable de se renouveler avec de nouvelles entrées percutantes, il semble que le très attendu Black Panther ne fera pas exception.

En fait, la bande-annonce proposée par Ryan Coogler promet non seulement un film explosif et fascinant, mais aussi d'insuffler de l'air frais à l'univers Marvel.

Chadwick Boseman incarne le héros de Black Panther, alors que l'acteur fétiche de Coogler, Michael B Jordan, est également de la partie.

Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Forest Whitaker et Sterling K. Brown sont aussi de la distribution étincelante de Black Panther.

À noter également la présence spectaculaire d'Andy Serkis qui, loin de ses costumes et stops-motions habituels (Lord of the Rings, Planet of the Apes etc), renverse par une présence scénique intense et un charisme stupéfiant.

La sortie de Black Panther est prévue pour le 16 février 2018.