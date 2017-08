2e bande-annonce pour Leatherface

Partager

Le film Massacre à la tronçonneuse est un des films d’horreur les plus célébrés et aussi les plus influents du genre. Mais cette histoire de famille de tueurs cannibales n’aurait pas été aussi efficace sans la présence de Leatherface, un des personnages les plus inquiétants de l’histoire du 7e art.

Ce film racontera donc l’enfance du grand gaillard au masque de cuir humain et répondra surement à la question « mais qu’est-ce qui s’est passé pour que tu vires de même ? ». La première bande-annonce ne donnait pas beaucoup de détail, mais celle-ci vous donnera des frissons dans le dos.