007 : Tom Hardy désormais favori

Si l'on se fie aux bookmakers et à un journaliste aux bonnes questions, le nouveau James Bond pourrait bien être Tom Hardy.

L'intense acteur britannique et star de Warrior et Mad Max : Fury Road n'a pas semblé surpris le moins du monde d'être considéré comme en tête de liste à la succession de Daniel Craig dans le rôle de Bond, jouant même la carte de la superstition afin de ne pas perdre le rôle, lorsque questionné par un journaliste du Daily Beast.

« Vous savez, il y a une croyance au sein de la fraternité des acteurs, et dans mon groupe de pairs, que si vous parlez d'un rôle vous êtes automatiquement exclu de la course. Alors, je ne peux possiblement pas commenter celle-là! Si je mentionne, je suis parti », lance Tom Hardy, visiblement heureux à l'idée de succéder à Craig.

Mais Hardy n'a pas refusé de commenter quant à son choix personnel de réalisateur pour la suite des choses dans l'univers de 007.

« Je me demande ce que le prochain épisode de la franchise deviendra, mais je pense que si vous mentionnez quelqu'un comme Christopher Nolan, ce serait une figure vraiment puissante à emmener dans ce monde, et qui pourrait emmener quelque chose de nouveau et de profond, encore une fois », explique avec passion Tom Hardy.

Ce dernier connaît bien Christopher Nolan, pour avoir évolué sous ses ordres dans Inception et The Dark Knight Rises, puis dans le récent Dunkirk (sortie juillet 2017).