Yann Perreau : le tweet de la discorde

Il y a des matins où l'on ferait mieux de réfléchir à deux fois avant de laisser ses doigts glisser sur les claviers. Yann Perreau, chanteur québécois, en a fait les frais le 14 janvier dernier.

En interpelant le maire de Montréal Denis Coderre directement sur Twitter pour l'alerter sur la situation des itinérants, Perreau ne s'attendait certainement pas à déclencher une véritable tempête virtuelle.

Prenant à partie Denis Coderre, la STM (société des transports de Montréal ) et Philippe Schnobb, le président du conseil d'administration la STM, Yann Perreau a publié sur le réseau social Twitter une photo d'un itinérant dormant dans une bouche de métro.

La légende est sans ambiguïté : « Denis Coderre, STM, et Schnobb, lui, ça passe, à la limite. Mais les fumeurs de crack dans l'ascenseur, c't'ordinaire. Merci d'y voir, svp ».



Un commentaire qui a immédiatement suscité une vague de vives réactions qui dénonçaient le manque de compassion du chanteur ou encore un comportement bourgeois qui s'offusque de la détresse de certaines personnes.

Pour sa défense, Perreau a mentionné son implication dans des associations caritatives de la ville et le fait qu'il ne voulait qu'interpeler la STM et le maire face aux mauvais état des bouches des métros et face au problème des itinérants à Montréal.

C'est dans une longue missive publiée sur son compte Facebook que le chanteur tente, tant bien que mal, de faire son mea culpa.



« Je pense aussi que ces hommes et ces femmes devraient bénéficier de services et de lieux d'accueil plus dignes » et poursuit « il faut que les décideurs sachent que nous ne sommes pas d'accord avec cette réalité », ajoutant : « ceux qui croient que ce Tweet était du mépris de ma part se trompent gravement. Je suis de tout coeur avec les gens qui ne l'ont pas facile ».

Après cette petite déconvenue, il y a fort à parier que Yann Perreau s'y prendra à deux fois avant de publier un nouveau tweet qui pourrait le plonger dans une nouvelle polémique non désirée, même si le problème décrié est bien réel.