Une nouvelle série sur Netflix pour les fêtes.

Si vous avez été fans de Stranger Things, il y a fort à croire que vous serz interpellés par cette nouvelle série qui sera sur Netflix dès ce vendredi.

Peu d’informations sont disponibles en ce moment, mais parions que les moments libres des vacances des fêtes seront occupés par cette série qui a pour thème les connexions à la frontière de la vie et la mort. D’ailleurs, le compte Instagram nouvellement créé pour la série n’en dit pas plus!

La maison de production Plan B, fondée en 2001 par Brad Pitt, Brad Grey et Jennifer Aniston est derrière la série, et ils nous ont déjà produit des succès tels que World War Z, Moneyball, The Departed et Kick-Ass.

Dans votre Netflix ce vendredi !