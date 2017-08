Une hypothèque à 52,8M$ pour Beyoncé et JAY-Z

Partager

Avec un montant aussi vertigineux que 52,8 millions de dollars en hypothèque, le couple phare de l'industrie musicale composé de JAY-Z et Beyoncé pourrait rembourser jusqu'à 252 000 dollars par mois sur les 30 prochaines années, comme le révèle le Los Angeles Times.

Leur maison, un petit bijou situé à Bel-Air (un quartier résidentiel de Los Angeles) leur aurait coûté 88 millions de dollars.



A ce prix, Beyoncé et JAY-Z bénéficient de quatre piscines extérieures, d'un centre de remise en forme, d'un spa ainsi que d'une salle spécialement réservée à la presse, entre autres.



Dans ce luxueux havre de paix, Beyoncé et JAY-Z comptent bien pouvoir élever sereinement leurs trois enfants.



Déjà parents de Blue Ivy, cinq ans, les Carter ont donné naissance à des jumeaux, Rumi et Sir, il y a bientôt deux mois.