Une finale sans surprise pour La Voix 5

Partager La Voix 5 a pris fin hier soir (7 mai) dans un bon deux heures remplies d'émotions, mais avec peu de surprises. D'abord, les performances des finalistes Rebecca Noelle, Frank Williams, David Marino et Ludovick Bourgeois nous ont touchés, divertis et impressionnés chacune à leur manière, tout autant que les commentaires de leurs coachs Éric Lapointe, Isabelle Boulay, Pierre Lapointe et Marc Dupré, qui a vraiment déballé tout son amour pour sa compétitrice. Ensuite, les prestations de 2Frères accompagnés de leurs proches et de Ruth B., qui partageait la scène notamment avec Louis-Paul Gauvreau, étaient excellentes. S’en est suivi un beau gros show de Matt Holubowski, Valérie Carpentier, Philippe Touzel et Éléonaure Lagacé qui ont chanté LA toune de Footloose, puis Stéphanie St-Jean, rejointe par les 24 participants des directs de la saison.

Les soeurs Boulay, mentors de l’équipe de Pierre Lapointe, ont chanté avec un paquet de beaux mondes, dont Éric Lapointe qui a interprété avec elles une version très smooth du succès de Marjo Les chats sauvages. The Jacksons s’est ensuite emparé de la scène pour terminer tout ce grand spectacle en beauté! Et maintenant, les grandes nouvelles : d’abord, La Voix est renouvelée pour une sixième saison! Et on n’a pas fini de voir les finalistes, puisque les huit derniers concurrents s’en vont en tournée tout l’été. Vous les verrez sûrement dans un festival pas trop loin de chez vous!