Une biographie pour Claude Legault

Pourtant de nature plus réservée et moins enclin à parader sa vie personnelle que certains ou certaines de ses homologues, Claude Legault aurait décidé néanmoins de se confier dans une biographie autorisée, rapporte Échos Vedettes.

De retour après une courte pause, Claude Legault affirme « avoir toujours refusé » ce type de projet, mais que l'angle proposé dans la biographie à paraître lui plaît bien.

Un angle qui trouverait son point d'ancrage dans l'improvisation, le médium qui incarne « ses racines », selon le principal intéressé.

Voilà un projet qui risque d'en intéresser plus d'un(e), l'aura de mystère entourant l'acteur et sa superbe ascension dans le milieu du cinéma et de la télé en seconde moitié de carrière faisant assurément de Claude Legault un sujet parfait pour une biographie autorisée.

Le produit rédigé avec l'aide de Pierre Cayouette pourrait être lancé en 2017, si tout se passe bien.