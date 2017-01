Un aperçu de la finale des Beaux Malaises

Partager

Depuis 2014, les aventures de Martin Matte et ses beaux malaises de la vie quotidienne sont devenus cultes au Québec. À tel point que la série humoristique a été adaptée en France sous l'impulsion du comique Frank Dubosc.

Afin de préparer le public au mieux à cet ultime épisode, TVA a partagé un extrait exclusif.



On peut y voir Martin Matte dans une voiture discuter avec son ami qui a des envies de meurtre sur sa blonde pour le dernier épisode de l'émission et l'extrait annonce une finale haute en couleur !



Il s'agira là donc du dernier épisode de l'odyssée des Beaux Malaises, commencée en 2014 et qui aura connu trois saisons fulgurantes, et qui aura permis à Martin Matte de demeurer au sommet de son art.



L'épisode final, qui exceptionnellement durera 90 minutes, sera diffusé le 22 janvier prochain sur TVA.