Étrange vidéoclip pop bonbon pour Andrei Markov

Quelle mouche a bien pu piquer Andrei Markov ?

Le vétéran du Canadien de Montréal a décidé de partager sur les réseaux sociaux un peu de la joie qu'il vit actuellement depuis son mariage récent.

A post shared by Andrei Markov (@marki79red) onJul 25, 2017 at 7:21pm PDT





Pour cela, le couple qu'il forme avec sa femme Sonya Sonechka a tourné un clip vidéo célébrant l'amour et la joie de la façon la plus cheesy qui soit.



Sur un décor en carton-pâte blanc fait de bonbons et autres sucreries, la famille Markov, évolue, sourire aux lèvres, entourée de ballons de baudruches colorés.



En couple depuis un peu plus de deux ans, Andrei Markov et Sonya Sonechka se sont mariés au début du mois de juillet.



Ensemble, le couple est parent d'une petite fille, Vasilisa, née il y a un peu plus d'un an.

Les deux élèvent également les jumeaux d'Andrei Markov qu'il a eu d'une précédente union.



À la suite du décès de son ex-compagne et mère de ses enfants, Andrei Markov et Sonya Sonechka élèvent désormais ensemble les jumeaux âgés d'un peu plus de cinq ans.

Rappelons qu'Andrei Markov est toujours agent libre dans la LNH au moment d'écrire ces lignes, et que le défenseur semble incapable de s'entendre avec son ancien employeur, le Canadien de Montréal.