Taylor Swift disparait des réseaux sociaux

Qu'arrive-t-il à Taylor Swift ?

Depuis aujourd'hui (18 août), la chanteuse ultra populaire a tout simplement disparu des réseaux sociaux.



La plupart de ses comptes ont été vidés et son site officiel affiche désormais un écran noir.



Pour les fans, l'affaire est claire : Taylor Swift s'apprête à présenter de nouvelles chansons et, pourquoi pas, un nouvel album.



Du moins, ils l'espèrent complètement. D'autres se laissent aller à des théories plus terre à terre en pensant à un simple piratage ou à une prise de recul vis-à-vis des derniers événements survenus à la chanteuse.





Cette semaine, Taylor Swift a en effet gagné son procès contre le DJ David Mueller qu'elle accusait d'agression sexuelle.



Taylor Swift n'a pas lancé de nouvel effort studio depuis 1989, son dernier album en date, sorti en 2014.