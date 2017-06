Sugar Sammy réplique à un commentaire raciste sur scène

Partager

Sugar Sammy avait pourtant l'air d'apprécier son séjour en France et plus particulièrement à Paris, où l'humoriste se produit depuis plusieurs mois.

Mais cette fois-ci, sur scène, l'humoriste québécois de 41 ans a été confronté à un commentaire pour le moins déroutant.



Alors qu'il demandait au public si la France, à l'instar du Québec, possédait des lois de protection de la langue française, un spectateur a cru bon spécifier à Sugar Sammy que la Loi Toubon, qui protège le patrimoine linguistique français, visait à protéger la France des Arabes.



Un commentaire d'un goût plutôt incertain à la fois pour Sugar Sammy qui, par ailleurs, est d'origine indienne et au vu du climat actuel en France avec les élections présidentielles.



Mais Sugar Sammy, comme à son habitude, ne s'est pas démonté et a répliqué au fauteur de trouble que la France n'était pas un pays musulman « pour l'instant, Inch Allah », laissant ainsi la salle hilare.



Sugar Sammy est actuellement en tournée en France et plus particulièrement à Paris, où il se produit dans la salle de spectacle l'Européen jusqu'au 29 avril prochain.



Mais, après 42 dates au Point Virgule et 36 autres dates à l'Européen, l'humoriste a annoncé prolonger son séjour parisien pour 25 autres dates supplémentaires pour l'automne.



Dès le 9 novembre, le québécois se produira donc à l'Alhambra à Paris, et ce jusqu'à la fin de l'année 2017

