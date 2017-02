Slap Shot : 40 ans et (pas) toutes ses dents !

Partager

Présenté hors-compétition lors du Festival de Cannes en 1977, le film Slap Shot (Lancer frappé au Québec...et La Castagne en France) de George Roy Hill souffle cette année ses 40 bougies. Et contrairement au personnage de Reggie Dunlop, le culte voué aux Chiefs de Charlestown n’est pas prêt de prendre sa retraite dans le cœur des amateurs d’Ogie Ogilthorpe. Mettant en vedette Paul Newman, « le meilleur film de gars de tous les temps » selon la revue Maxim est devenu un véritable phénomène de culture populaire au Québec.

Slap Shot doit sa popularité chez nous à son sujet principal, le hockey, mais surtout - surtout ! - grâce à une traduction à tout casser en joual truffé de perles de vulgarités qui donnent des crises cardiaques à tous les puristes de la langue française depuis 2 générations.

On ne compte plus les répliques classiques tellement elle abondent. Le film est ancré dans une époque où le politiquement correct n’était pas à la mode, où l’homosexualité était encore un énorme tabou et où les boissons gazeuses dans les machines coutaient juste « un 30 sous ». Bref, les références en plus des normes culturelle et sociales ont beaucoup changées depuis les années 70, autant que le hockey du temps d’Eddie Shore pis Toe Blake. D’ailleurs, de quoi pourrait bien avoir l’air les répliques cultes de la bande des frères Hanson si le film avait été tourné aujourd’hui ? Voyons voir !

Citation originale : « Hanrahan, ta femme c’t’une lesbienne ! »

Version 2017 : « Hanrahan a femme c’t’une LGBTQIA ! »

Citation originale : « Donne-moi un coke ou d’l’orangeade...toute sauf d’l’ostie de root beer ! »

Version 2017 : « Donne-moi un Red Bull ou un Monster...toute sauf d’l’ostie de Rockstar.»

Citation originale : « Kessé qu’y a échangé contre ces freaks-là? Un jackstrap plein de marde? »

Version 2017 : « Kessé qu’y a échangé contre ces fuckés-là ? Scott Gomez ? »

Citation originale : « Votre garçon m’a l’air d’une future tapette. »

Version 2017 : « Votre garçon m’a l’air d’un futur gagnant au concours des plus beaux pantalons pas de fesse. »

Citation originale : « Johnny y dit que l'éducation c't'aussi important que l'cul pis la boisson. »

Version 2017 : « Johnny y dit qu’un diplôme de cégep ça donne moins de job que l’cul pis la boisson. »

Citation originale : « Dave c’t’un tueur. Dave c’t’une terreur...Dave yé magané. »

Version 2017 : « Dave c’t’un tueur. Dave c’tune terreur...Dave y’a l’air d’ Éric Lapointe »

Citation originale : « J’ai marqué les pages où ça fourre pour toi »

Version 2017 : « J’ai sélectionné des vidéos de trip à trois que j’ai mis dans tes favoris pour toi. »

Citation originale : « Trade me right fucking now »

Version 2017 : « Trade PK right fucking now »

Citation originale : « Dunlop, crisse de vieux singe, quand est-ce que tu prends ta retraite ? »

Version 2017 : « Dunlop, crisse de vieux singe, quand est-ce que tu vas te ramasser à une émission de rénovation d’intérieur ? »

Citation originale : « Y a rien dans mon contrat qui dit que je dois m’habiller en folle à une parade de mode ! »

Version 2017 : « Y’a rien dans mon contrat qui dit que je dois baragouiner en français dans une pub ! »