La scène TD accueillera le chanteur et batteur de R&B et son groupe, The Free Nationals. Ayant collaboré avec Kaytranada, A Tribe Called Quest ou encore Mac Miller, le prolifique rappeur saura enchanter la foule et sa musique donnera des frissons tout en faisant bouger incontrôlablement nos jambes et nos hanches.

Le 8 juillet à 21h30 sur la scène TD.

