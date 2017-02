Rencontre au sommet pour Céline Dion et Lady Gaga

Partager

Belle rencontre entre deux grandes divas sur le tapis rouge des Grammy Awards, hier (12 janvier), alors que Lady Gaga est venue saluer Céline Dion avant son entrée au Staples Center de Los Angeles.

Le moment a été notamment croqué sur le vif par le journaliste Herby Moreau, qui partage cet adorable moment entre la Québécoise et la New-Yorkaise par l'entremise de son compte Instagram officiel.

Brève rencontre au sommet entre #Celine et @LadayGaga sur le tapis rouge des #Grammys A video posted by Herby Moreau (@herbymoreau) onFeb 12, 2017 at 9:39pm PST

On y voit Stefani Joanne Angelina Germanotta, ou Lady Gaga, venir payer ses respects à l'interprète de Because You Loved Me, un respect visiblement partagé par Dion.

Ayant récemment enflammé le Super Bowl LI en se chargeant du spectacle de la mi-temps, Lady Gaga a profité des Grammy 2017 pour ajouter une nouvelle corde à son arc en proposant une performance aux côtés des membres de Metallica.

Céline Dion, gagnante de cinq prix Grammy dans sa carrière, a quant à elle été superbe en présentant le prix de la Chanson de l'année, finalement remporté par Adele et Hello, et en partageant ses souvenirs de 1999 alors qu'elle avait remporté le même prix qu'elle considère comme un « honneur » grâce à My Heart Will Go On.