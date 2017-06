Quoi de neuf sur Netflix en Mai ?

Partager

Question de relaxer un peu en attendant le beau temps de juin.

Moonlight (21mai)

Le film gagnant des Oscars arrivera sur Netflix en mai, parfait pour donner votre avis à vos collègues juste avant de partir en vacances.

The Girl with All the Gifts (25 mai)

Inspiré du livre du même nom, cette histoire de zombies saura satisfaire les amateurs du genre.

House of Cards, saison 5 (30 mai)

Plus besoin de présentation pour cette série politique, prisée des gens qui se demandent si a se passe VRAIMENT comme ça dans la vrai vie.

Dr. Strange (30 mai)

Le docteur de Marvel pourra vous divertir un peu vers la fin du mois.

Voici les autres parutions du mois :

Sense 8, saison 2 – 8 mai

Deepwater Horizon – 10 mai

Master of None, saison 2 – 10 mai

Magic Mike, XXL – 20 mai

Bloodline, saison 3 – 26 mai

War Machine – 26 mai