Comme plusieurs millions de gens, vous avez sûrement été sous le charme de la prestation de Lady Gaga lors du magnifique spectacle de la mi-temps de dimanche dernier. Ceci est une autre preuve de son immense talent et de sa voix impeccable.

Une vidéo vient de faire surface, et dans ce clip on a retiré tous les accompagnements, instruments et autre et on a laissé que sa voix, et le résultat est à vous donner des frissons, à vous de juger!