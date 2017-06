Occupation Double : les détails sur les auditions

Partager

Il y a une chaîne de diffusion : V, une productrice : Julie Snyder, un endroit de rêve : Bali et un animateur d'exception : Jay Du Temple.

Mais il manque un tout petit, un léger, un insignifiant détail à la nouvelle saison d'Occupation Double : les candidats.

L'émission de téléréalité vient de lancer un appel à la candidature pour trouver ses futurs participants.

« On cherche des candidats qui ont envie de vivre une expérience unique. Des gars et des filles avec un côté aventurier, qui ont le goût d'embarquer dans le jeu de la séduction et qui sont prêts à tomber en amour », peut-on lire par voie de communiqué.

Si cette description vous correspond ou correspond à quelqu'un que vous connaissez, le principe est simple : les auditions auront lieu le 27 et 28 mai puis les 17 et 18 juin au Casino de Montréal, et les 3, 4, 10 et 11 juin à l'Hôtel Hilton de Québec.



Occupation Double, l'émission à succès du début des années 2000, fera donc son grand retour à la télévision québécoise pour une 11e saison dès l'automne prochain, quatre ans après sa dernière diffusion.