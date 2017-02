Nouveau look pour Stéphane Rousseau

Partager

Depuis que Stéphane Rousseau a annoncé au grand public qu'il prenait une pause de sa carrière d'humoriste, le québécois se consacre pleinement à une autre de ses passions : le dessin.



De façon très régulière, sur son compte Instagram l'humoriste (ou ex-humoriste ?) d'une cinquantaine d'années publie ses créations. Entre deux publications de dessins tout en courbe, Stéphane Rousseau a surpris ses abonnés avec une nouvelle coupe de cheveux pour le moins radicale : il a tout rasé !

À nouvelle vie, nouveau look. C'est ainsi que Stéphane Rousseau semble aborder cette pause de la scène avec ce look plus artiste que comédien comique. Ça tombe bien, loin des caméras, le comédien et humoriste s'enferme dans son atelier et laisse libre cours à ses folies créatives.



Depuis la fin de sa tournée Un peu princesse le 21 décembre dernier, Stéphane Rousseau a décidé de prendre du recul sur sa carrière et de se recentrer pour quelque temps, et cela semble lui aller à merveille.