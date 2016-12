Monopole des ondes pour Montréal s'allume

Partager

Une émission spéciale pour lancer les festivités du 375e anniversaire de la ville de Montréal a pris d'assaut les ondes télé hier soir, au grand dam de bien des téléspectateurs.

C'est que Montréal s'allume s'est retrouvée diffusée sur les quatre chaînes francophones les plus connues du Québec en même temps, un geste monopolistique (et peut-être inutile) qui en a fait réagir plus d'un(e)s hier soir.

Les commentaires étaient nombreux quant à l'absurdité d'imposer ce « choix » télévisuel au public québécois simultanément.

Bien qu'il est facile d'argumenter qu'il existe d'autres options pour le public, cette espèce de « dictature des ondes » semblait forcée et de mauvais goût aux yeux de plusieurs internautes.

En soirée sur les réseaux sociaux, l'agacement était palpable.

Après tout, s'il est important de faire miroiter Montréal partout en province lors de ce 375eanniversaire, les autres régions ne cesseront pas de tourner pour autant.

Produite par Éric Salvail, Montréal s'allume a proposé une pléiade de vedettes invitées pour l'occasion, dont Martin Matte, Coeur de Pirate, Les Soeurs Boulay, Marie-Mai, Louis-Jean Cormier, Ginette Reno, Céline Dion, Lara Fabian, Louis-José Houde et Patrice L'Écuyer, pour ne nommer que celles-là.