À la station de Rockfeller Center, la star américaine s’est convertie en chanteuse de métro le temps de deux chansons accompagnée de l’animateur du Tonight Show, Jimmy Fallon.

Chapeaux de cowboys sur la tête, lunettes fumées sur le nez, ils ont interprété Jolene et Party in the USA pour les usagers qui n’ont pas mis beaucoup de temps avant de reconnaître la voix de la chanteuse.