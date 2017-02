Les soeurs Boulay en concert à La Havane

Partager

En pleine tournée de concerts, Les soeurs Boulay ont fait un petit stop dans l'hiver difficile en s'arrêtant pour la Foire Internationale du Livre de La Havane, dimanche 12 février.

Représentant fièrement le Québec, Mélanie et Stéphanie Boulay ont eu le luxe de donner un concert au soleil couchant sous la chaleur cubaine.



« Hier on a fait un spectacle à La Havane dans le cadre de la Foire Internationale du Livre. Ça paraît pas full sur la photo mais y avait le soleil qui descendait pis une certaine magie dans nos coeurs de voir des Québécois, des Canadiens pis des Cubains rassemblés pour de la musique en français. Merci à Louis-Frédéric Gaudet et à tous les autres qui ont rendu ça possible », légendent les Soeurs Boulay sur une photo de leur spectacle sur Instagram.



En fières ambassadrices, Mélanie et Stéphanie Boulay ont eu la chance de faire partie d'un petit microcosme de jeunes auteurs québécois conviés pour cette Foire Internationale. Cette année, le Canada était à l'honneur pour faire la part belle à la diversité culturelle du pays.



Mais la magie cubaine va bientôt devoir s'arrêter pour les deux jeunes Québécoises. Dès le 17 février prochain, elles sont attendues dans une salle de Québec pour un nouveau concert qui sera, cette fois-ci, plutôt enneigé.